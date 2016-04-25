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قائمة الأهلي – الشيخ يعوض رمضان صبحي وعودة صالح جمعة واستبعاد مستمر لأنطوي

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قائمة الأهلي – الشيخ يعوض رمضان صبحي وعودة صالح جمعة واستبعاد مستمر لأنطوي قائمة الأهلي – الشيخ يعوض رمضان صبحي وعودة صالح جمعة واستبعاد مستمر لأنطوي

أعلن الجهاز الفني للأهلي عن القائمة التي ستستعد لمواجهة سموحة في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري غدا الثلاثاء.

وضمت القائمة 21 لاعبا، ومن أبرز ما جاء فيها دخول أحمد الشيخ تعويضا للمعاقب بالإيقاف رمضان صبحي لطرده أمام إنبي.

كما عاد صالح جمعة لقائمة الفريق بعد غياب استمر منذ مباراة للمقاصة يوم 5 مارس الماضي، واستمرار استبعاد جون أنطوي منذ مباراة الشرطة يوم 3 أبريل.

وسيستبعد الجهاز الفني 3 لاعبين قبل بداية مباراة غدا الثلاثاء، بجانب محمد نجيب وباسم علي وأحمد حمدي وأحمد ربيع الشيخ الذي تم استبعادهم لأسباب فنية.

وضمت القائمة

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

الدفاع: سعد سمير – رامي ربيعة – أحمد حجازي – أحمد فتحي – محمد هاني – صبري رحيل – حسين السيد.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – عمرو السولية – صالح جمعة – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد الشيخ.

الهجوم: عمرو جمال – عماد متعب – ماليك إيفونا.

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