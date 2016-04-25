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57 ألف طن ونصف من القمح المحلى اشترتهم مصر منذ 15 أبريل الجاري

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57 ألف طن ونصف من القمح المحلى اشترتهم مصر منذ 15 أبريل الجاري 57 ألف طن ونصف من القمح المحلى اشترتهم مصر منذ 15 أبريل الجاري

أرشيفية

قالت وزارة المصرية: إنها اشترت 57 ألف طن ونصف من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في 15 أبريل حيث يبدأ موسم توريد القمح المحلي من منتصف أبريل لمدة 3 أشهر.

تتوقع  استيراد  3.7 مليون طن قمح محلى؛ مما يؤدي إلي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد خلال 11 يوما بلغت 57 ألف ونصف طن.

وأوضح وزير التموين، خالد حنفي، أن الأسعار مشجعة وهي 420 جنيه للأردب وأنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بإنشاء 17 صومعة جديدة بمنحة من دولة الامارات، والأردب من القمح يُساوي 150 كيلو جرام.

وقال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ممدوح عبدالفتاح، في مارس الماضي: إن متوسط سعر توريد القمح من الخارج يبلغ 188 دولار لكل طن.. بحسب مناقصة عقدت لشراء 240 ألف طن يتم توريدهم من 15 أبريل وحتى 25 أبريل 2016.

وتحدد مصر، أكبر مستوردي الأقماح في العالم، سعر شراء للمزارعين أعلى من الأسعار العالمية؛ لتشجيعهم على زراعته، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

ووفقا للأسعار الحالية يرتفع سعر طن القمح في السوق المحلي عن العالمي بنحو 900 جنيه، حيث يبلغ سعر الطن عالميا حوالي1900 جنيه، فيما يبلغ السعر في السوق المحلي حوالي 2800 جنيه.

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أونا

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