القبض على المتهمين بذبح شاب فى مدينة أحد بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على المتهمين بذبح شاب داخل شقة سكنية بمدينة أحد بالسويس.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس تلقى بلاغا من مواطنين من سكان عمارة 98 بمدينة أحد بسماع أصوات صريخ ومشاجرة داخل عمارة شقة سكنية بالعمارة.

وبانتقال قوات الشرطة بالسويس إلى العمارة السكنية، تم دخول الشقة السكنية وتم العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يدعى "علاء عطا" غارقا فى دمائه، وعلى رقبته وجسده أثار طعنات.

وأكدت التحريات الأمنية، أن الشقة السكنية يملكها سائق يدعى أحمد شعبان، وأن القتيل الذى عثر عليه صديقه، وأن مالك الشقة السكنية كان يستضيف صديقه الذى كان يصطحب صديقته منذ أيام بالشقة السكنية، وأن أسرة الفتاة قامت بالحضور إلى الشقة، وقامت بقتل الشاب ثم هربوا ومعهم الفتاة.

وتمكنت مباحث مديرية أمن السويس بقيادة العميد محمد والى من ضبط المتهمين وهم، وائل سليم شقيق الفتاة والفتاة المتسببة فى الجريمة وتدعى هند سليم ووالدة الفتاة وزوج أم الفتاة وهم من سكان منطقة كفر العرب وكانوا مختبئين بحى الجناين بالسويس.

وأكدت اعترافات المتهمين، أن الفتاة مطلقة وكانت تقيم علاقة غير شرعية مع القتيل داخل الشقة، وأكدت الفتاة أنها والقتيل كانا متفقين على الزواج ولكن حضرت الأم وشقيقها وزوج الأم وقام شقيقها بقتل صديقها بطعنة فى الرقبة.

http://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%883%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/2690748

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