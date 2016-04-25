انضمام 6 مجموعات مسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا

أفاد المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا الاثنين، بانضمام 6 مجموعات من المسلحين الذين يسيطرون على ناحية (الرحيبة) فى ريف دمشق إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم عن ممثل المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا العقيد يورى زرايف أن "مشاركة أصدقائنا فى وزارة المصالحة والحكومة المركزية، متمثلة بنائب المحافظ، فضلا عن مركز تنسيق الهدنة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، تمكنا من توقيع استمارات طلب المصالحة مع ممثلى مجموعات مسلحة".

وأوضح زرايف أن الاتفاق- الذى تم التوصل إليه- يضمن وقف إطلاق النار فى منطقة (الرحيبة)، ويساعد على انتشاره وتطبيقه فى المدن والبلدات المجاورة.

تزامنت مراسم التوقيع على الاتفاق مع تقديم المساعدات الإنسانية، حيث قام العسكريون الروس بتوريد حوالى 3.5 طن من المساعدات إلى ناحية الرحيبة.

يشار إلى أن الاتفاق الروسى الأمريكى بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا دخل حيز التنفيذ- فى 27 فبراير الماضى- ولكنه لا يشمل تنظيمى (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

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