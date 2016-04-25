الأهلى يسافر اليوم إلى الإسكندرية لملاقاة سموحة غدًا بالدوري

يتوجه اليوم فريق الكرة بالنادى الأهلى، إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق سموحة غدًا فى الجولة 25 من الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختار مارتن يول المدير الفني للمارد الأحمر، قائمة اللاعبين المشاركين فى المباراة بعد إنهاء التدريب على ملعب التتش قبيل المغادرة والتى يغيب عنها رمضان صبحى بعد تعرضه للطرد والإيقاف فى مباراة إنبى فى الجولة السابقة من البطولة .

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلى من إكرامى فى حراسة المرمى أمامه رباعى الدفاع أحمد فتحى و صبرى رحيل و أحمد حجازى و رامى ربيعة ، وفى خط الوسط حسام غالى وعبدالله السعيد و حسام عاشور ووليد سليمان ، وفى الهجوم عمرو جمال ومؤمن زكريا بعدما رفض يول إجراء تغيرات جذرية فى التشكيل بحثًا عن مواصلة الإنتصارات والإبتعاد بالصدارة.