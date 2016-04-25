وزارة الري تدرب 12 من الكوادر الفنية لدولة الكونغو

يشهد قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري، فعاليات الدورة التدريبية في مجال “إعداد التقارير الفنية” لعدد 12 متدربًا من الكوادر الهندسية والفنية والمتخصصين من وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الدمقراطية الشقيقة ، وذلك خلال الفترة من 24 إبريل الجاري :5 مايو 2016 .

> وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وتفعيلًا للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض والتي انطلقت عام 2012 بهدف تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل.

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزيرالموارد المائية والري، أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة مشروعات التعاون الثنائي بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بدولة الكونغو.

تم توقيع بروتوكول التعاون لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 مارس 2012 بمنحة مصرية قدرها 10,5 مليون دولار، وإيمانًا بالدور المصري في تنمية إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

وأكد الوزير حرص مصر على استثمار التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو بصفة خاصة، حيث يتضمن البروتول العديد من المشروعات ذات المجالات المتعددة التي تركز على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية بدولة الكونغو الديمقراطية، ومشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحوض نهر الكونغو، والتي تحظى بالإهتمام على المستوى الوطني والدولي، من أجل تنمية وحسن إدارة الموارد المائية المتاحة والإستفادة من نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الكونغولي ، وعلى سبيل المثال “طرق إعداد التقارير الفنية”، وهو موضوع الدورة المشار إليها.

من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، إن مصر حريصة على تنمية القدرات الفنية والمهارية لمختلف الكوادر والكفاءت الفنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم إدراج مشروع التدريب وبناء القدرات الفنية في قطاع التدريب للموارد المائية والري، ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الفني الثنائي الموقع بين البلدين.

وأشار “بهاء الدين” إلى قيام الوزارة بتنفيذ الدورة التدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية “GIS” – مستوى متقدم لعدد 13 متدرب نهاية العام الماضي، وقد أعرب المتدربون الكونغوليون عن مدى الخبرة التي تلقوها خلال فترة التدريب.