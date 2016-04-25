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المؤتمر الفرنكفونى بباريس يناقش أمراض الحساسية وتأثيرها على الجهاز التنفسى

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المؤتمر الفرنكفونى بباريس يناقش أمراض الحساسية وتأثيرها على الجهاز التنفسى المؤتمر الفرنكفونى بباريس يناقش أمراض الحساسية وتأثيرها على الجهاز التنفسى
ناقش المؤتمر الفرنكفونى الـ11، الذى عقد مؤخرا بقصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 2000 طبيب متخصص فى الحساسية وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض الجلد والطفولة والعيون، أحدث العلاجات للحماية من هذه الأمراض التى تصيب شخصا من اثنين فى العالم، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية العام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن ربع الشعب الفرنسى يعانى من الحساسية المرتبطة بتغيير فصول السنة والفيروسات والاحتباس الحرارى والبيئة الملوثة.

وأوضح الأطباء المشاركون فى المؤتمر أن رئة الإنسان معرضة يوميا لـ15 ألف لتر هواء ملوث؛ مما يؤدى إلى العديد من المشاكل فى التنفس وأمراض الحساسية، فضلا عن الجرثومة المعوية التى تعيش فى أمعاء الإنسان ولها تأثير على أمراض الحساسية مثل الربو والتهاب مخاطية الأنف وحساسية الأطعمة وكل ذلك يحتاج إلى مراقبة ومتابعة مع الأطباء للتوصل إلى العلاج السريع الذى يساعد على حسن التنفس، علما بأن الربو يقضى على حياة 2000 شخص سنويا فى العالم.


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