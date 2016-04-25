محمد بن راشد: 25% من رحلات التنقل فى دبى بدون سائق فى 2030

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن استراتيجية دبى للتنقل ذاتى القيادة، مؤكداً أن 25% من رحلات التنقل ستكون بدون قائد، مشدداً على أن الاستراتيجية الجديدة ستساهم فى زيادة كفاءة قطاع النقل وتقليل الازدحام.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "اعتمدنا اليوم استراتيجية دبى للتنقل ذاتى القيادة.. بحلول عام ٢٠٣٠ ستكون ٢٥٪ من رحلات التنقل فى دبى ذكية وبدون سائق"، ستساهم الاستراتيجية فى زيادة كفاءة قطاع النقل وتقليل الازدحام وخفض التلوث وتوفير ملايين الساعات المهدورة فى التنقل وزيادة إنتاجية الأفراد".

وأضاف محمد بن راشد: "الاستراتيجية مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبى للمستقبل، وتعتبر باكورة مشاريع المؤسسة الجديدة لبناء نموذج مدينة المستقبل".

واستطرد "كما أطلقنا تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة، أكبر مناقصة عالمية للشركات ومراكز البحث والتطوير لتطبيق هذه التكنولوجيا على شوارع دبي"، مختتماً "دبى تقدم نموذجا عالميا متفردا لمدينة المستقبل وتتحول لأكبر مختبر لبحث وتطوير وتطبيق تكنولوجيا التنقل ذاتى القيادة".

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