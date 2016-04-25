أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محمد بن راشد: 25% من رحلات التنقل فى دبى بدون سائق فى 2030

Google+ Print
محمد بن راشد: 25% من رحلات التنقل فى دبى بدون سائق فى 2030 محمد بن راشد: 25% من رحلات التنقل فى دبى بدون سائق فى 2030
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن استراتيجية دبى للتنقل ذاتى القيادة، مؤكداً أن 25% من رحلات التنقل ستكون بدون قائد، مشدداً على أن الاستراتيجية الجديدة ستساهم فى زيادة كفاءة قطاع النقل وتقليل الازدحام.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "اعتمدنا اليوم استراتيجية دبى للتنقل ذاتى القيادة.. بحلول عام ٢٠٣٠ ستكون ٢٥٪ من رحلات التنقل فى دبى ذكية وبدون سائق"، ستساهم الاستراتيجية فى زيادة كفاءة قطاع النقل وتقليل الازدحام وخفض التلوث وتوفير ملايين الساعات المهدورة فى التنقل وزيادة إنتاجية الأفراد".

وأضاف محمد بن راشد: "الاستراتيجية مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبى للمستقبل، وتعتبر باكورة مشاريع المؤسسة الجديدة لبناء نموذج مدينة المستقبل".

واستطرد "كما أطلقنا تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة، أكبر مناقصة عالمية للشركات ومراكز البحث والتطوير لتطبيق هذه التكنولوجيا على شوارع دبي"، مختتماً "دبى تقدم نموذجا عالميا متفردا لمدينة المستقبل وتتحول لأكبر مختبر لبحث وتطوير وتطبيق تكنولوجيا التنقل ذاتى القيادة".

واتس (1)

واتس (2)

واتس (3)


>- محمد بن راشد يتفقد المشروع السياحى الجديد "دبى باركس"
>
>- حاكم دبى: الإمارات الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365