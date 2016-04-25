أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

Google+ Print
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعتين من المستوطنين ضمتا 50 مستوطنا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت إلى أن المستوطنين قاموا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم والتقاط الصور مقابل مسجد قبة الصخرة، كما أدوا رقصات استفزازية لدى خروجهم من باب السلسلة.

وأضافت أن نحو عشرين عنصرا من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال قاموا بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم، فى حين تواجد ستة عناصر من مخابرات الاحتلال فى باحات المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات وقيود على دخول المصلين من القدس والداخل الفلسطينى، تمثلت بالتدقيق فى هوياتهم واحتجازها، وتفتيش أغراضهم، كما منعت دخول بعض الشبان من القدس والداخل دون مبرر.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودى وذلك منذ أمس الأحد حتى الخميس المقبل، كما طالبت بإجراء طقوس تلمودية وتقديم قرابين فى المسجد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365