مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعتين من المستوطنين ضمتا 50 مستوطنا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت إلى أن المستوطنين قاموا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بتقديم شروحات عن الهيكل المزعوم والتقاط الصور مقابل مسجد قبة الصخرة، كما أدوا رقصات استفزازية لدى خروجهم من باب السلسلة.

وأضافت أن نحو عشرين عنصرا من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال قاموا بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم، فى حين تواجد ستة عناصر من مخابرات الاحتلال فى باحات المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات وقيود على دخول المصلين من القدس والداخل الفلسطينى، تمثلت بالتدقيق فى هوياتهم واحتجازها، وتفتيش أغراضهم، كما منعت دخول بعض الشبان من القدس والداخل دون مبرر.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودى وذلك منذ أمس الأحد حتى الخميس المقبل، كما طالبت بإجراء طقوس تلمودية وتقديم قرابين فى المسجد.

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