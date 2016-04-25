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كوبلر: أمام مجلس النوّاب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة

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كوبلر: أمام مجلس النوّاب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة كوبلر: أمام مجلس النوّاب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعمه للبيان الذى أصدره الخميس الماضى بعض النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطنى المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة.

وهدد كوبلر – فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم – أنه أمام مجلس النواب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة التى يجب أن تؤدى اليمين الدستورية لتباشر عملها.

ودعا المبعوث الأممى، حكومة الوفاق لمواصلة أعمالها فى العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنه من المتوقع صدور مزيد من العقوبات الدولية على شخصيات، وكيانات ليبية على خلفية عرقلتهم مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة.

يذكر أن مجلس النواب الليبى لم يستطع عقد جلسة خلال الأيام الماضية للموافقة على حكومة الوفاق الوطنى الليبى برئاسة فايز السراج، وذلك لرفض عدد من النواب المادة الثامنة من الاتفاق السياسى والتى تنص على اعتبار كافة المناصب الأمنية والقيادية بالجيش شاغرة عقب موافقة البرلمان على حكومة الوفاق.
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