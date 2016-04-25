«التربية» تقلص ساعات الدوام ساعة اعتبارا من الأحد المقبل

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية الجديدة للدوام المدرسي والحصص الدراسية الصيفية للعام الدراسي الجاري . تشمل جميع المراحل في المدارس الحكومية ويبدأ تطبيقها يوم الأحد المقبل.

ووفقاً لبيان الوزارة، سيتم تقليص ساعات الدوام والانصراف مبكراً ساعة كاملة إذ تبدأ الحصة الأولى في مدارس البنين لجميع الحلقات في الساعة 7:15، وينتهي الدوام المدرسي للبنين في الحلقة الأولى الساعة 12:50 بدلاً من 1:45، وفي الثانية والثانوية الساعة 1:35، بدلاً من 2:35.

وتبدأ الحصة الأولى لمدارس الإناث بجميع الحلقات الساعة 8 وينتهي لطالبات الحلقة الأولى الساعة 1:35 بدلاً من 2:30، وينتهي دوام طالبات الحلقة الثانية والثانوية الساعة 2:20 بدلاً من 3:20.

كما اعتمدت الوزارة 8 حصص دراسية يومية في مدارس الحلقتين الثانية والثانوية «ذكور وإناث»، باستثناء يوم الخميس ستكون 7 حصص.

وحددت الوزارة المدة الزمنية للحصة الدراسية بـ 40 دقيقة لجميع الحصص باستثناء الحصة الأولى 45 دقيقة ولجميع المراحل ويخصص منها 5 دقائق للنشيد الوطني.