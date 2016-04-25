ضبط هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011 فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011.

كان قد تمكن ملازم أول محمد عزيز الحاوى، الضابط بإدارة تأمين العبور والقوة المرافقة من ضبط المدعو حجاج ج ع 31 سنة عاطل ومقيم كافور النيل – مركز الفيوم – الفيوم، والهارب من السجون العمومية (سجن دمو) الفيوم فى أحداث يناير لسنة 2011م فى القضية رقم 5851 جنايات قسم أول أكتوبر لسنة 2009م – إتلاف الحكم السجن 3 سنوات والمحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية هما القضية رقم 54 جنايات قسم ثان أكتوبر لسنة 2008م – سلاح كلى رقم 1974 لسنة 2008م حصر رقم 1278 لسنة 2010م الحكم السجن 3 سنوات جلسة 4/5/2010م، والقضية رقم 3621 جنح مستانف مركز الفيوم لسنة 2009م – تبديد حصر رقم 2765 لسنة 2009م الحكم غيابى 6 شهور جلسة 11/11/2009م، وجار تحرير المحضر اللازم.

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