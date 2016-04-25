ضبط هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011 فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- سقوط عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه وبحوزته سلاح نارى فى القليوبية
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كان قد تمكن ملازم أول محمد عزيز الحاوى، الضابط بإدارة تأمين العبور والقوة المرافقة من ضبط المدعو حجاج ج ع 31 سنة عاطل ومقيم كافور النيل – مركز الفيوم – الفيوم، والهارب من السجون العمومية (سجن دمو) الفيوم فى أحداث يناير لسنة 2011م فى القضية رقم 5851 جنايات قسم أول أكتوبر لسنة 2009م – إتلاف الحكم السجن 3 سنوات والمحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية هما القضية رقم 54 جنايات قسم ثان أكتوبر لسنة 2008م – سلاح كلى رقم 1974 لسنة 2008م حصر رقم 1278 لسنة 2010م الحكم السجن 3 سنوات جلسة 4/5/2010م، والقضية رقم 3621 جنح مستانف مركز الفيوم لسنة 2009م – تبديد حصر رقم 2765 لسنة 2009م الحكم غيابى 6 شهور جلسة 11/11/2009م، وجار تحرير المحضر اللازم.
>- سقوط عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه وبحوزته سلاح نارى فى القليوبية
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