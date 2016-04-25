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إصابة ضابط و3مجندين شرطة فى حادث تصادم على طريق السويس

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إصابة ضابط و3مجندين شرطة فى حادث تصادم على طريق السويس إصابة ضابط و3مجندين شرطة فى حادث تصادم على طريق السويس
أصيب ضابط وثلاثة مجندين شرطة، فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل على طرق السويس - القاهرة بالكيلو 78.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة وثلاثة مجندين بكسور وكدمات طفيفة متفرقة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث مرورى عادى وتبين أن المصابين تابعون لمديرية أمن شمال سيناء، وكانوا فى مأمورية عندما وقع الحادث.

وقال مصدر طبى، إن المصابين حالتهم جيدة، وقد تم إجراء الإسعافات الكاملة لهم بمستشفى السويس العام.

بالصور..انفجار إطار أتوبيس تابع لـ"غرب الدلتا" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

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