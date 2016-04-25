ضبط 15 عاطلا وبحوزتهم 546 قرصا مخدرا فى حملات أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية، حملات أمنية مكبرة، بقيادة اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 15عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، وبحوزتهم 546 قرصا مخدرا، و300 جرام من نبات البانجو المخدر، و125 جرام من الهيروين المخدر، و 2.935 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3354 جنيه نتيجة الاتجار و15 هاتف محمول، وتحرير 15 قضية إتجار، تم تحرير محاضر للمتهمين وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

سقوط عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه وبحوزته سلاح نارى فى القليوبية

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