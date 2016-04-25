تاجر وسائق يتهمان طبيب نساء بالتسبب فى وفاة سيدة أثناء الولادة بشبرا الخيمة

اتهم تاجر وسائق طبيب نساء وتوليد بشبرا الخيمة بالتسبب فى وفاة ربة منزل خلال إجراء عملية ولادة وإصابتها بنزيف حاد.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على أنه تلقى العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة من مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بلاغا بوصول المدعوة حنان رأفت عبد الحليم 24 سنة ربة منزل ومقيمة عزبة عثمان – دائرة القسم مصابة بنزيف ما بعد الولادة الطبيعة، وتوفت أثناء إسعافها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

وبالانتقال وسؤال كل من والد المتوفاة المدعو رأفت محمد عبدالحليم 57 سنة تاجر ومقيم ذات العنوان وزوج المتوفاة المدعو شريف صبرى إبراهيم حسن 23 سنة سائق توك توك ومقيم شارع أحمد عرابى – دائرة القسم، قررا بأن المتوفاة قامت بعمل عملية ولادة طرف الدكتور "أمجد م ع" 36 سنة طبيب نساء وتوليد ومقيم شارع صلاح الدين – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمستشفى خاصة بشبرا الخيمة، وتصرح لها بالخروج من المستشفى عقب العملية بساعة واحدة وعقب وصولها لمحل سكنها تدهورت حالتها ولدى استدعاء الطبيب المذكور قام بنقلها لمستشفى النيل للتأمين الصحى وتوفيت أثناء إسعافها واتهما الطبيب المذكور بالتسبب فى الوفاه نتيجة الإهمال الطبى.

وانتقل الرائد محمد سرحان لسؤال ومواجهة الطبيب المعالج، أنكر ما نسب إليه وقرر بأن الوفاة قضاء وقدر.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد التقرير الطبى يفيد أن سبب الوفاة نتيجة نزيف مهبلى حاد ناتج عن الولادة ولا توجد أى إصابات أو أعراض مرضية بالجثة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2650 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة قررت صرف كل من (رأفت محمد عبدالحليم وشريف خيرى إبراهيم) من سرايا النيابة، وصرف المدعو "أمجد م ع" مؤقتاً من سرايا النيابة بعد أخذ التعهد اللازم عليه بالحضور عند طلبه وإذا كان قد حدث تدخل جراحى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة وفقاً للأحوال الطبية المعمول بها من عدمه، ويصرح بالدفن عقب ذلك ويستعلم من المركز الطبى للنساء والتوليد عن ميعاد دخول المجنى عليها والإجراءات الطبية التى تم اتخاذها حيالها والعقاقير التى تم تقديمها إليها.

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