أشهرها الزبادى بالفواكه والكفتة مع المكرونة..أطعمة إذا تناولتها معا تضر صحتك

بعض الأطعمة تكون صحية إذا تناولتها بمفردها وعند تناولها مع طعام آخر حتى إذا كان صحيا قد تضر الصحة وتسبب بعض المشكلات كما أوضح موقع "healthy panda" الطبى فى تقرير نشره مؤخرا.

التقرير حذر من تناول وجبات معينة تتكون من عنصرين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن أطعمة بعينها لا يجب تناولها فى حالة إصابتك بالسعال لعدم تفاعلها مع العلاج.

الزبادى والفواكه

الهمبرجر والبطاطس

الطماطم والأرز

المافن مع عصائر الفواكه

المكرونة مع الكفتة

الليمون وأدوية "الكحة"

>هل تعلم أن منتجات الألبان عندما تندمج مع الفواكه قد يكون لها تأثيرات ضارة، فقد تسبب الاحتقان وتساعد على الإصابة بنزلات البرد، وانسداد الجيوب الأنفية، وتفاقم أعراض الحساسية، لذلك الأفضل تناول الزبادى دون أى إضافات.>الوجبات السهلة غالبا تكون غير صحية، والطعام السريع يكون به مستويات عالية من الدهون والمواد الحافظة والكيماويات والتى تنتج مادة تندمج مع السكر الموجود فى البطاطس المقلية، وهو ما يسفر عن نتائج جديدة داخل الجسم تكون السبب فى إصابتك بالالتهاب وتسرع من عملية الشيخوخة، لذلك فكر كثيرا قبل تناول وجبة من همبرجر وبطاطس.>تعد الطماطم من الحمضيات التى قد تؤدى إلى الكثير من المشكلات الصحية عند تناولها فى نفس الوقت مع الكربوهيدرات النشوية، والتى تضمن الأرز والبطاطا، فقد يتسبب فى مشكلات هضمية مختلفة، كما أن وجبة مثل هذه تسبب حالة الشعور بالإجهاد.>المافن هو أنواع من الحلوى والكيك وهذا المركب الذى يتناوله البعض صباحا ليعطيك الطاقة والمذاق الجيد، ما هو إلا سعرات زيادة مع تغذية أقل، فلا تبدأ يومك بهذه الطاقة لتجد نفسك فى الظهيرة أقل نشاطا وأكثر شعورا بالضغط لأنك لم تحصل على تغذيتك الحقيقية، فهذه الوجبة لا يوجد بها بروتين ولا ألياف، وتؤدى إلى مستويات عالية من استهلاكك للسكر مما يسبب عدم انضباط سكر الدم، لذلك لا تفعل ذلك فى الصباح.>تناول البروتينات الحيوانية مثل الكفتة وغيرها مع النشويات كالمكرونة فى نفس الوقت، يمكن أن يلغى آثار كل المغذيات الكبيرة التى يحتوى عليها كليهما ويؤدى إلى اشتباك الإنزيمات الهضمية المختلفة معا، ويمكن أن يسبب مشاكل الغازات وعدم الراحة وانتفاخ البطن.>الليمون الحامض يمنع الإنزيمات التى تكسر العقاقير المخفضة للكولسترول، وتأتى أدوية السعال لتتراكم فى الدم إذا لم يستطيع تكسيرها وهو ما يزيد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها من العقار، وتضمن هذه الآثار الهلاوس والأرق، لذلك يجب عليك تجنب عصير الليمون عندما تصاب بالكحة أو احتقان الزور، خاصة إذا كنت تتعاطى عقار ما، وقم بمراجعة الصيدلى حول ضرر الخلط بين العقار الذى ستتناوله والليمون.

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