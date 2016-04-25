بالصور .. آلاف اليهود ينظمون طقوسا دينية بحائط البراق تحت حراسة مشددة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الآلاف من اليهود، أقاموا اليوم الاثنين، صلوات يهودية وطقوس دينية عند حائط البراق ، المحازى للمسجد الأقصى المبارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
الإحصاء: 161 ألف سائح إسرائيلى قضوا 614 ألف ليلة بمصر العام الماضى
وأضافت الصحيفة أن عناصر كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود التابعة للجيش الإسرائيلى أمنت الصلوات اليهودية التى قاموا بها ، داخل الحائط وخارجه ، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية قررت غلق مدينة القدس من الصباح وحتى الثامنة مساء للاحتياطات الأمنية .
كما قامت الشرطة بمنع دخول السيارات بالقرب من المسجد الأقصى ، خشية القيام بعمليات دهس من قبل الفلسطينيين، خاصة بعدما كثرت هذه الحوادث منذ اندلاع الانتفاضة فى أكتوبر الماضى.
الإحصاء: 161 ألف سائح إسرائيلى قضوا 614 ألف ليلة بمصر العام الماضى
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