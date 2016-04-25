أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور .. آلاف اليهود ينظمون طقوسا دينية بحائط البراق تحت حراسة مشددة

Google+ Print
بالصور .. آلاف اليهود ينظمون طقوسا دينية بحائط البراق تحت حراسة مشددة بالصور .. آلاف اليهود ينظمون طقوسا دينية بحائط البراق تحت حراسة مشددة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الآلاف من اليهود، أقاموا اليوم الاثنين، صلوات يهودية وطقوس دينية عند حائط البراق ، المحازى للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الصحيفة أن عناصر كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود التابعة للجيش الإسرائيلى أمنت الصلوات اليهودية التى قاموا بها ، داخل الحائط وخارجه ، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية قررت غلق مدينة القدس من الصباح وحتى الثامنة مساء للاحتياطات الأمنية .

كما قامت الشرطة بمنع دخول السيارات بالقرب من المسجد الأقصى ، خشية القيام بعمليات دهس من قبل الفلسطينيين، خاصة بعدما كثرت هذه الحوادث منذ اندلاع الانتفاضة فى أكتوبر الماضى.

حائط-البراق--(1)

حائط-البراق--(2)

حائط-البراق--(3)

حائط-البراق--(4)

الإحصاء: 161 ألف سائح إسرائيلى قضوا 614 ألف ليلة بمصر العام الماضى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365