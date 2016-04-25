الجزائري محرز أول عربي وأفريقي يحرز جائزة لاعب العام في انكلترا

فاز اللاعب الجزائري رياض محرز بلقب لاعب العام في الدوري الانكليزي الممتاز كأول لاعب إفريقي وعربي يفوز باللقب. صانع الألعاب محرز لفت الأنظار إليه هذا الموسم بعد مساعدة فريقه ليستر بتصدر الدوري الانكليزي الممتاز.

> فاز الجزائري رياض محرز، صانع العاب نادي ليستر سيتي الانكليزي، كأول لاعب عربي وأفريقي بلقب لاعب العام في الدوري الانكليزي الممتاز، بحسب استفتاء إقامته رابطة اللاعبين المحترفين. كما أن محرز ثاني لاعب من خارج القارة الأوروبية يتوج بهذه الجائزة بعد الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق عام 2014.

وتفوق محرز على زميله في ليستر سيتي جيمي فاردي صاحب 22 هدفا هذا الموسم وعلى هاري كاين مهاجم توتنهام ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا. وتألق محرز بشكل لافت هذا الموسم وسجل 17 هدفا وكان صاحب 11 تمريرة حاسمة ليضع فريقه على مشارف اللقب المحلي في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ الدوري.

وأشاد محرز بزملائه وقال خلال الحفل الذي أقيم في فندق فخم في العاصمة الانكليزية "الفضل يعود إليهم بكل تأكيد".

وأضاف "الفضل يعود أيضا إلى المدرب (كلاوديو رانييري) والجهاز الفني. لولاهم لما أحرزت هذه الجائزة. أنا ممتن جدا لحصولي على هذه الجائزة، انها مميزة جدا لان اللاعبين هم الذين صوتوا لي واعترفوا بموهبتي هذا الموسم". أما جائزة أفضل لاعب شاب فكانت من نصيب مهاجم توتنهام ديلي الي.

ع.خ/ ع.ش (ا ف ب، رويترز)

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