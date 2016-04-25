أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجزائري محرز أول عربي وأفريقي يحرز جائزة لاعب العام في انكلترا

Google+ Print

0,,19053990_4,00.jpgفاز اللاعب الجزائري رياض محرز بلقب لاعب العام في الدوري الانكليزي الممتاز كأول لاعب إفريقي وعربي يفوز باللقب. صانع الألعاب محرز لفت الأنظار إليه هذا الموسم بعد مساعدة فريقه ليستر بتصدر الدوري الانكليزي الممتاز.
> فاز الجزائري رياض محرز، صانع العاب نادي ليستر سيتي الانكليزي، كأول لاعب عربي وأفريقي بلقب لاعب العام في الدوري الانكليزي الممتاز، بحسب استفتاء إقامته رابطة اللاعبين المحترفين. كما أن محرز ثاني لاعب من خارج القارة الأوروبية يتوج بهذه الجائزة بعد الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق عام 2014.

وتفوق محرز على زميله في ليستر سيتي جيمي فاردي صاحب 22 هدفا هذا الموسم وعلى هاري كاين مهاجم توتنهام ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا. وتألق محرز بشكل لافت هذا الموسم وسجل 17 هدفا وكان صاحب 11 تمريرة حاسمة ليضع فريقه على مشارف اللقب المحلي في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ الدوري.

وأشاد محرز بزملائه وقال خلال الحفل الذي أقيم في فندق فخم في العاصمة الانكليزية "الفضل يعود إليهم بكل تأكيد".

وأضاف "الفضل يعود أيضا إلى المدرب (كلاوديو رانييري) والجهاز الفني. لولاهم لما أحرزت هذه الجائزة. أنا ممتن جدا لحصولي على هذه الجائزة، انها مميزة جدا لان اللاعبين هم الذين صوتوا لي واعترفوا بموهبتي هذا الموسم". أما جائزة أفضل لاعب شاب فكانت من نصيب مهاجم توتنهام ديلي الي.

ع.خ/ ع.ش (ا ف ب، رويترز)
>G571dcfd299f89.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا