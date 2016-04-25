"التضامن": إجراء قرعة حج الجمعيات الخميس المقبل لاختيار 10 آلاف حاج

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية يوم الخميس المقبل لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج ، حيث يتم توزيع التأشيرات وفقا لعدد السكان بكل محافظة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين، ويشترط فى الجمعية المتقدمة أن يمر عليها عامان فى بداية يناير الماضى، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون العضو مسجلا بعضوية الجمعية قبل هذا التاريخ، ولم يسبق له أداء فريضة الحج خلال الـ5 سنوات الماضية وقادر على أداء المناسك.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن لـ"اليوم السابع"، إنه تم تسجيل بيانات جميع المتقدمين على بوابة الحج المصرية إلكترونيا، حيث تلقت المؤسسة ما يقرب من 100ألف طلب وقامت بتسجيلهم إلكترونيا، لاستبعاد من أدى الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية، واستبعاد أى شخص مطلوب أمنيا، وذلك قبل دخولهم قرعة حج، حيث كان المقرر فى السنوات الماضية أن يتم الاستبعاد بعد إجراء القرعة، ويتم استبدال المستبعدين من قائمة الانتظار، لافتا إلى أن غادة والى وزيرة التضامن طالبت بتوفير سبل الراحة لزوار بيت الله والعمل على تيسير إجراءات السفر.

وزيرة التضامن:ننسق مع الأزهر والأوقاف لإغلاق معاهد غير مرخصة تابعة للجمعيات