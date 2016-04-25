"أمن المنوفية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات تحرير سيناء

قال اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى اليوم، وذلك استعدادا للاحتفالات بعيد تحرير سيناء، وتحسبًا لأى أعمال عنف متوقعة من قبلهم لإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد.

وأضاف مدير المباحث، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بمجموعات قتالية بجميع مراكز المحافظة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد جميع تحركات وتجمعات جماعة الإخوان الإرهابية والتعامل معهم.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة وخاصة دور العبادة وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات السرية لرجال المباحث لرصد أى تجمعات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمديرية بها، وكذلك تكثيف الخدمات فى جميع الأكمنة الحدودية وخاصة بمدينة السادات وقويسنا لضبط أى فرد يثير الشغب.

مستقبل وطن بالمنوفية يشارك فى احتفالات تحرير سيناء بـ1100 شاب بميدان عابدين

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