"الإسكان": بيع 71 ألف كراسة شروط حجز لـ500 ألف شقة فى يومين بمكاتب البريد

كشفت مصادر بوزارة الإسكان، أنه تم بيع نحو 71 ألف كراسة شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية التى أعلنت عنها الوزارة.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكاتب البريد ستستأنف عملها اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد إجازة اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كانت مكاتب البريد بمختلف المحافظات قد شهدت تزاحما وتدافعا من قبل المواطنين لشراء كراسات شروط حجز الـ500 ألف شقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 27 محافظة و24 مدينة جديدة.

فيما أكد المهندس صلاح حسن، أن الوزارة مستمرة فى طباعة كراسات الشروط حتى آخر يوم للحجز وحتى يحصل كل مواطن يرغب فى كراسة شروط يحصل عليها، موضحا أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد، فكراسات الشروط ستكون متوافرة حتى آخر يوم فى المدة التى تم تحديدها للحجز.

رئيس جهاز مشروع الإسكان: مستمرون فى طباعة الكراسات ولا يوجد عدد محدد.. يؤكد: كل من يتوفر به شروط التقدم ولم يحالفه الحظ سيحصل على وحدته بالمرحلة المقبلة.. ومستمرون فى بناء الوحدات حتى حل أزمة السكن