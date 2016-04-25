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إجراءات أمنية مكثفة بميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر

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إجراءات أمنية مكثفة بميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر إجراءات أمنية مكثفة بميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر
شهد ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر صباح اليوم الاثنين، تكثيفا للإجراءات الأمنية؛ وذلك فى إطار استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وتمركزت 4 آليات عسكرية بالميدان، وذلك وسط سيولة فى الحركة المرورية.

ومن جهة أخرى، قامت وزارة الداخلية فى إطار استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد تحرير سيناء، بتسيير مجموعات التدخل السريع بالميادين والمحاور الرئيسية؛ وذلك لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل القوى والحاسم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطنين.


>استنكار واسع لدعوات التظاهر فى ذكرى تحرير سيناء.. نائب عن مستقبل وطن: نرى إنجازات لم تحدث منذ 40 سنة.. وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: أطالب بتطبيق قانون التظاهر.. قيادى بـ"دعم مصر": هدفها إسقاط الدولة
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