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المشاورات اليمنية بالكويت مازالت تراوح مكانها بسبب اختلافات فى وجهات النظر

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المشاورات اليمنية بالكويت مازالت تراوح مكانها بسبب اختلافات فى وجهات النظر المشاورات اليمنية بالكويت مازالت تراوح مكانها بسبب اختلافات فى وجهات النظر

>مرت 4 أيام والمشاورات بين الأطراف اليمنية فى الكويت مازالت تراوح مكانها ولم يتم تحقيق أى تقدم على الرغم من التفاؤل الذى يبديه المبعوث الاممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولكنه مع انتهاء اليوم الرابع مساء أمس تحدث ولد الشيخ فى بيانه اليومى عن وجود اختلافات كبيرة فى وجهات النظر بين وفد اليمنية الشرعية ووفد جماعة أنصار الله الحوثيين وصالح .

وقال ولد الشيخ فى البيان أنه على الرغم من هذه الخلافات إلا أن الحل مازال ممكنا ، وأوضح أن تم عقد مجموعة لقاءات ثنائية مشاورات السلام اليمنية – اليمنية وجماعية فى اليوم الرابع من المشاورات تطرقت إلى الموضوعات الأمنية والسياسية والإنسانية .. وقد عرض المندوبان اللذان تم تعيينهما عرضا أوليا تضمن تأكيدات عن تحسن ملحوظ للوضع الأمنى.. وتم طرح مجموعة من التدابير لدعم جهود لجنة التهدئة والتواصل واللجان المحلية.

وأشار الى أنه عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود ومجموعة من الهيئات الدبلوماسية الموجودة فى الكويت لمناقشة مستجدات الوضع اليمنى، وقال أنه لا شك أن هناك خلافات كبيرة فى وجهات النظر إلا أن إجماع المشاركين على ضرورة إحلال السلام يجعل التوصل إلى الحل ممكنا ، وأكد أن هناك خيارين فقط هما البقاء على الحرب أو التشاور وتقديم التنازلات من أجل التوصل الى السلام وعلى الجميع تحمل مسئولية قراراتهم ، وقال إنه سيتم تكثيف الجهود لتثبيت وقف الأعمال القتالية على أن تتابع المشاورات صباح اليوم الإثنين.
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مصر 365

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