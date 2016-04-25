بطاطا وفول وبيض أحسن من الأدوية.. احم نفسك من أخطر 10 أمراض بالأكل

تنقذ العقاقير الدوائية حياة المرضى فى الكثير من الأحيان وتحول دون وفاتهم بالأمراض الخطيرة، إلا أنها فى الوقت نفسه تمثل "بعبع" بالنسبة للكثير من الأشخاص ويتجنبون تناولها إطلاقا حتى لو كانوا يعانون من نزلة برد أو مجرد آلام بسيطة، خوفا من تأثيراتها الجانبية.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة والوسائل الطبيعية التى تساهم فى مكافحة مجموعة من أخطر الأمراض، وبالتالى لن تجعلك فى حاجة للأدوية إلا فى أضيق الحدود، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "webmd"، وتشمل:

1.فواكه الفراولة والتوت بمختلف أنواعه، خاصة الكرانبيرى، تساهم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز البولى، نظرا لغناها بالمركبات المضادة للأكسدة.

>2.منتجات الألبان: غنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

>3.الأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والماكريل: تساهم فى خفض مستويات دهون الدم وتقى من جلطات القلب وتكافح أمراض القلب بصفة عامة، حسبما تؤكد الجمعية الأمريكية للقلب.

>4.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين "ج" والحديد والماغنسيوم والبيتاكاروتين، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر حسب دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.

>5.الحبوب الكاملة مثل الشوفان تساهم مكافحة مرض السكر وأمراض القلب والسمنة.

>6.البطاطا: غنية بمضادات الأكسدة التى تكافح الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

>7.الطماطم: غنية بمركب الليكوبين المضاد للأكسدة، وهو يساهم فى مكافحة السرطان، وتقلل فرص أمراض القلب، وكما أنها غنية بفيتامين "أ" و"ج" والبوتاسيوم.

>8.الفول والبقوليات: غنية بحمض الفوليك والحديد والماغنسيوم والبروتينات، ويساهم التناول المنتظم لها فى الحد من خطر الإصابة بالسرطانات، وكما تخفض الكولسترول والدهون الثلاثية وتضبط سكر الدم.

>9.المكسرات: تساهم فى خفض مستويات الكولسترول وتكافح أمراض القلب، وهى غنية بالبروتينات والألياف والسيلينيوم وفيتامين "أ" و"هـ".

>10.البيض: غنى ببروتينات عالية الجودة وأيضا مركبات الكولين واللوتين والزانثين، وهى مفيد للحوامل، وتحد من خطر الإصابة بالضمور البقعى، الذى يعد من أكثر الأسباب المؤدية للعمى ، ولكن يجب عدم الإفراط فيه لأنه غنى بالكولسترول.

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