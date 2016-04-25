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الأمن يغلق محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة أمام حركة مرور السيارات والمشاه

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الأمن يغلق محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة أمام حركة مرور السيارات والمشاه الأمن يغلق محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة أمام حركة مرور السيارات والمشاه

أغلقت قوات الأمن، صباح اليوم الاثنين،  محيط مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أمام حركة مرور السيارات والمشاه.

ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية ببداية شارع عبدالخالق ثروت بالتقاطع مع شارع رمسيس، وكذلك بالتقاطع مع شارع شاملبيون بوسط القاهرة.

وتمركز سيارتى أمن مركزى أمام مبنى النقابة، وعدد من سيارات الأمن المركزى بمحيطها الخلفى، بالإضافة إلى تمركز مدرعتى أمن مركزى أمام مقر مصلحة الشهر العقارى بشارع رمسيس.

وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد عقد اجتماعا مع عددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية؛ لاستعراض الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج عن القانون .. مؤكدا أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.

وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.

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