أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كاترينا كيف لن تشارك في مهرجان كان

Google+ Print

الإثنين 25-04-2016 20:57

أعلنت النجمة العالمية كاترينا كيف Katrina Kaif من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، أنها لن تستطيع حضور مهرجان كان 2016، وذلك بسبب انشغالها الشديد في تصوير مشاهد فيلمها الجديد "Jagga Jasoos".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومنسي كوميدي، ويشارك في بطولة العمل الى جانب كيف، النجم الهندي رانبير كابور Ranbir Kapoor، وهو من إخراج انوارج باسو Anurag Basu ومن إنتاج "بيكتشرشارو" ورانبيير.

ومن ناحية أخرى، تنتظر النجمة كاترينا البالغة من العمر 32 عاماً طرح فيلمها الجديد "BaarBaar Dekho"، الذي تتشارك بطولته مع سيدهارت مالهترا Sidharth Malhotra، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه للمرة الأولى في صالات السينما الهندية في شهر يونيو القادم.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي