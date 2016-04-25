كاترينا كيف لن تشارك في مهرجان كان

أعلنت النجمة العالمية كاترينا كيف Katrina Kaif من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، أنها لن تستطيع حضور مهرجان كان 2016، وذلك بسبب انشغالها الشديد في تصوير مشاهد فيلمها الجديد "Jagga Jasoos".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومنسي كوميدي، ويشارك في بطولة العمل الى جانب كيف، النجم الهندي رانبير كابور Ranbir Kapoor، وهو من إخراج انوارج باسو Anurag Basu ومن إنتاج "بيكتشرشارو" ورانبيير.

ومن ناحية أخرى، تنتظر النجمة كاترينا البالغة من العمر 32 عاماً طرح فيلمها الجديد "BaarBaar Dekho"، الذي تتشارك بطولته مع سيدهارت مالهترا Sidharth Malhotra، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه للمرة الأولى في صالات السينما الهندية في شهر يونيو القادم.