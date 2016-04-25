بهاء أبو شقة: الدعوة للتظاهر هدفها نشر الفوضى.. والإعدام عقوبة المتجاوزين

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دعوة البعض للتظاهر بالتزامن مع يوم احتفال مصر بتحرير سيناء هدفه نشر الفوضى، مشيرا إلى أن هناك قنوات شرعية يتم من خلالها أخذ الترتيبات لتنظيم المظاهرات.

وأوضح أبو شقة فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدعوات منافية لمطالبهم المستمرة بتطبيق الديمقراطية التى تقوم فى أساسها على تطبيق القانون، وتابع قائلا: "قانون التظاهر ينظم إجراء مثل هذه الفعاليات ولا يمنعها بالإضافة إلى وضع جزاءات لمن يخالفه، على أن تقتصر هذه التجاوزات على تنظيم التظاهر دون إخطار الجهات الأمنية، أما إذا تجاوز الأمر إلى أعمال التخريب فسيكون المسئول عن عقاب هؤلاء المتجاوزين هو قانون العقوبات وقد يصل الأمر إلى السجن المؤبد أو الإعدام".

قبل 24 ساعة من ذكرى تحرير سيناء.. تنوع فعاليات الأحزاب بين كلمات لقياداتها وتنظيم زيارات لقيادات القوات المسلحة بالمحافظات..ودعوات لمقاطعة تظاهرات الغد.. ويؤكدون: قنوات التواصل مع الدولة مفتوحة

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