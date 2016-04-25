اليوم.. حدائق القاهرة العامة بالمجان بمناسبة احتفالات ذكرى تحرير سيناء

أصدر اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بفتح جميع الحدائق العامة بالقاهرة للمواطنين مجانا اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2016 بمناسبة احتفالات محافظة القاهرة بذكرى تحرير سيناء.

ووضع اللواء أركان حرب، أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء، خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء، أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة اليوم، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وأكد اللواء تيمور، فى تصريحات صحفية على الدور العظيم والتضحيات التى بذلها شهداء القوات المسلحة فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته وانتصارات الأمة.

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