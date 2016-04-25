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طماطم وقرنبيط وفلفل.. قائمة أطعمة نباتية لحمايتك من الأنيميا بأرخص الأسعار

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طماطم وقرنبيط وفلفل.. قائمة أطعمة نباتية لحمايتك من الأنيميا بأرخص الأسعار طماطم وقرنبيط وفلفل.. قائمة أطعمة نباتية لحمايتك من الأنيميا بأرخص الأسعار
الحديد من المعادن المهمة والمفيدة للجسم ونقصه يسبب العديد من المشكلات الصحية منها الدوخة، وزيادة ضربات القلب مع هشاشة الأظافر والحساسية المفرطة.

ويعتمد البعض على أخذ كمية الحديد التى يحتاجها أجسامهم فى اليوم من اللحوم المختلفة، وهو الأمر الذى يصعب اتباعه يوميا، لهذا يقدم الموقع الأمريكى "Health" قائمة من الأغذية النباتية الغنية بالحديد وتحميه من الإصابة بالأنيميا، وهذه القائمة تشمل:

1.السبانخ والفلفل الأحمر..


>اعتمد خبراء التغذية الذين وضعوا هذه القائمة النباتية فى الحصول على الحديد على إضافة فيتامين C حتى يسهل على الجسم امتصاصه، ويتم تقديم السبانخ بالعديد من الطرق سواء على هيئة سلطة أو إضافة زيت الزيتون والثوم وطهيه بمختلف الطرق.

2.القرنبيط والطماطم


>يحتوى القرنبيط على كميات كبيرة من الحديد والطماطم على فيتامين C ويفضل هنا تقديمه فى صورة بسيطة وهى طهيه على البخار ثم إضافة الطماطم مع البصل وفطر عيش الغراب والتوابل.

3.اللفت والبرتقال


>ويمكن تناول هذه الوجبة الخفيفة فى صورة "سناك" بتقطيع رقائق اللفت مع حلقات البرتقال لتناولها بدلا من السلطة بين الوجبات الرئيسية.

4.شوربة العدس مع لفات الكرنب الصغيرة


>ويتم تناول لفات الكرنب الصغيرة فى سلطة مشوية مع شوربة العدس، وتعد هذه الوجبة عالية القيمة الغذائية لما تحتويه على الفيتامينات والمعادن المتعددة.

5.الشيكولاته الداكنة مع الفراولة


>لعشاق الشيكولاتة النصيب الأكبر فى الحديد، حيث تحتوى الشيكولاتة على كميات كبيرة من الحديد ويمكن انصهارها ووضعها مع الفراولة ثم القليل من الشوفان المطحون وبعد تجميدها يتم تناولها كوجبة حلوة منخفضة السعرات الحرارية والسكريات وتحتوى على الحديد وفيتامين C.

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