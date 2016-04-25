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القبض على عاطل لحيازته 58 لفافة بانجو وسلاح أبيض بأسوان

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القبض على عاطل لحيازته 58 لفافة بانجو وسلاح أبيض بأسوان القبض على عاطل لحيازته 58 لفافة بانجو وسلاح أبيض بأسوان
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بأسوان، من القبض على عاطل لحيازته سلاحا أبيض، و58 لفافات بانجو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصرمدير أمن أسوان إخطارا يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركزشرطة كوم أمبو، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم "أحمد . ع"- 20 سنة عاطل -
>وبحيازته خنجر وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى كيلو جرام، تحرر المحضررقم 629 إدارى مركزكوم أمبو لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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