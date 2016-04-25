الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل الطقس شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
الرياح شمالية شرقية، معتدلة تنشط على شمال وشرق البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.
وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر جنوبية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة23 35
الإسكندرية18 27
مطروح18 27
بورسعيد20 26
دمياط19 26
بلطيم18 26
الإسماعيلية22 36
السويس22 36
العريش13 28
نخل11 35
طابا13 36
الطور19 34
مرسى علم22 36
الغردقة22 37
شرم الشيخ24 35
رفح12 30
كاترين10 31
سيوة21 35
المنيا18 36
الفيوم18 36
رأس سدر21 35
أبوسمبل22 41
وسط الدلتا22 31
أسيوط20 36
سوهاج21 37
الأقصر21 42
أسوان24 42
شلاتين3 34
حلايب25 33
الوادى الجديد19 40
قنا24 41
نويبع25 34
السلوم18 25 .
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>طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة