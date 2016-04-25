الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل الطقس شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

الرياح شمالية شرقية، معتدلة تنشط على شمال وشرق البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر جنوبية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

اخبار متعلقة..

طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

23 3518 2718 2720 2619 2618 2622 3622 3613 2811 3513 3619 3422 3622 3724 3512 3010 3121 3518 3618 3621 3522 4122 3120 3621 3721 4224 423 3425 3319 4024 4125 3418 25 .