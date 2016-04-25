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الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

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الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة الأرصاد:الطقس اليوم معتدل على السواحل حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل الطقس شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

الرياح شمالية شرقية، معتدلة تنشط على شمال وشرق البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر جنوبية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

23 35

الإسكندرية

18 27

مطروح

18 27

بورسعيد

20 26

دمياط

19 26

بلطيم

18 26

الإسماعيلية

22 36

السويس

22 36

العريش

13 28

نخل

11 35

طابا

13 36

الطور

19 34

مرسى علم

22 36

الغردقة

22 37

شرم الشيخ

24 35

رفح

12 30

كاترين

10 31

سيوة

21 35

المنيا

18 36

الفيوم

18 36

رأس سدر

21 35

أبوسمبل

22 41

وسط الدلتا

22 31

أسيوط

20 36

سوهاج

21 37

الأقصر

21 42

أسوان

24 42

شلاتين

3 34

حلايب

25 33

الوادى الجديد

19 40

قنا

24 41

نويبع

25 34

السلوم

18 25 .

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