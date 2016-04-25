اليوم.. "مستقبل وطن" يحشد 10 آلاف شاب لميدان عابدين لإحياء ذكرى تحرير سيناء

أعلن حزب مستقبل وطن انتهاءه من التجهيزات التى يجريها للاحتفالية الكبرى التى ينظمها الحزب فى ميدان عابدين بوسط القاهرة اليوم الاثنين، احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

وقال أحمد نجيب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، أن حزبه سيدفع بقرابة 10 آلاف شاب فى ميدان عابدين فى أضخم احتفال فى الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، لافتا إلى أنه تم إعداد فقرات فنية متنوعة يقدمها الشباب.

وأكد الأمين المساعد لمستقبل وطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية ستركز على إبراز الدور التاريخى والمواقف الوطنية للمصريين عامة والقوات المسلحة خاصة فى الحفاظ على تراب الوطن، لافتا إلى أن شخصيات عامة وسياسيين كبار يشاركون فى الاحتفالية.

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية بذكرى تحرير سيناء فى ميدان عابدين

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