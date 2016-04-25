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وول ستريت: الولايات المتحدة توسع دورها العسكرى فى سوريا

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وول ستريت: الولايات المتحدة توسع دورها العسكرى فى سوريا وول ستريت: الولايات المتحدة توسع دورها العسكرى فى سوريا

>نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين قولهم " إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يعتزم الإعلان اليوم الاثنين عن إرسال 250 عسكريا أمريكيا إضافيا إلى سوريا، وذلك لدعم القوات المحلية فى القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وهو ما وُصِف بأنه توسيع نطاق الوجود الأمريكى فى سوريا.

وكشف المسئولون الأمريكيون عن أن الرئيس أوباما كان قد وقع مؤخرا قرار نشر قوات أمريكية ليزيد إجمالى عدد القوات الأمريكية العاملة على الأرض داخل سوريا من 50 إلى 300 فرد.

وذكرت الصحيفة أن أحد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية قال"إن أوباما وافق على توسيع نطاق التواجد الأمريكى فى سوريا بعد أن أقنعه كبار مستشاريه العسكريين بأن إرسال قوات أمريكية إضافية سيسمح لوزارة الدفاع الأمريكية بتوسيع مكاسبها التى حققتها مؤخرا ضد تنظيم "داعش".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه من المتوقع أن يعلن أوباما عن إرسال القوات الأمريكية الإضافية اليوم الاثنين فى هانوفر بألمانيا فى ختام جولته الخارجية التى بدأت قبل أسبوع.

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