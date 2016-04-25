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مجهولون يقصفون مطار عدن جنوبى اليمن بدون حدوث أى أضرار

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مجهولون يقصفون مطار عدن جنوبى اليمن بدون حدوث أى أضرار مجهولون يقصفون مطار عدن جنوبى اليمن بدون حدوث أى أضرار

>قصف مجهولون قبل فجر اليوم الاثنين مطار عدن الدولى جنوبى اليمن بثلاث قذائف على الأقل مستهدفين مدرج المطار، إلا أنها سقطت فى محيط المطار دون وقوع أضرار به.

وأكد المتحدث باسم الشرطة اليمنية عدن فى بيان له عقب الحادث، أن قوات الأمن انتشرت فى محيط المطار بمدينة خور مكسر فجر اليوم إثر استهداف المطار بقذائف أطلقها مجهولون من شمالى عدن وقد قامت قوات الأمن ووحدات من الجيش الوطنى والمقاومة الجنوبية بتنفيذ انتشار أمنى شمل محيط المطار والمناطق الواقعة شمال المدينة باتجاه محافظة لحج عقب تلقيها بلاغات بسقوط ثلاث قذائف فى محيط المطار دون ان تسفر عن وقوع ضحايا أو أضرارا مادية.

وأوضح البيان الذى وزع على وسائل الإعلام أن قوات الأمن بعدن وبالتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج المجاورة بدأت تعقب مطلقى الصواريخ بعد أن أفادت المعلومات وبلاغات من مواطنين يقطنون منطقة بئر ناصر بقيام عناصر تخريبية مأجورة بإطلاق قذائف باتجاه مطار عدن من على متن سيارة نصبت وسط المزارع ويتولى رجال الأمن بالتعاون مع القوات الموجودة فى الحزام الأمنى للمدينة تتبع الجناة.
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مصر 365