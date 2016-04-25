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"أوقاف سوهاج": تنظيم قوافل دعوية اليوم بالمساجد بمناسبة عيد تحرير سيناء

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"أوقاف سوهاج": تنظيم قوافل دعوية اليوم بالمساجد بمناسبة عيد تحرير سيناء "أوقاف سوهاج": تنظيم قوافل دعوية اليوم بالمساجد بمناسبة عيد تحرير سيناء
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية سوف تنظم اليوم الاثنين القوافل الدعوية بعدد من مساجد المحافظة لتتحدث عن "سيناء فى القرآن الكريم"، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يأتى عيد تحرير سيناء وهى البقعة المباركة من أرض كل عام ليثير فينا الهمم التى نستلهمها من ذكريات البطولة والفداء على هذه الأرض الغالية، لذلك قررت المديرية تنظيم مثل هذه القوافل للمواطنين فى المساجد على مستوى مراكز المحافظة.


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