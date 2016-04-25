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رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: تطوير الخطاب الدينى على رأس أولوياتنا

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رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: تطوير الخطاب الدينى على رأس أولوياتنا رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: تطوير الخطاب الدينى على رأس أولوياتنا
قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحدد موعد أولى اجتماعاتها بعد لحين الاتفاق بين أعضاء اللجنة، وأن كان من المتوقع عقدها يوم الثلاثاء المقبل للبدء فى عمل اللجنة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأوضح العبد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع تطوير الخطاب الدينى على رأس أولوية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم تتضح آلية تطبيقه، هل من خلال وضع تشريع أو أمر غير ذلك؟، مؤكداً أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وزيارات إلى المؤسسات الدينية، ومنها مشيخة الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، لإجراء مناقشات وحوارات حول آلية تطوير هذا الخطاب.

وأكد رئيس اللجنة الدينية أن الهدف من البدء بتطوير الخطاب الدينى هو تحسين صورة الإسلام والكشف عن أنه دين سماحة وعدل ولا يدعو إلى القتل والإرهاب، كما يدعى البعض فى استغلاله لتشويه صورته أمام العالم، وتابع قائلاً "الإسلام لا يعرف الإرهاب ولا القتل بل يحاربهم".

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