الفرافرة تستعد لاستقبال الرئيس السيسى لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح

تستعد محافظة الوادى الجديد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لمنطقة الفرافرة الجديدة لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح فى منطقة عين دالة وسهل بركة، وهى ضمن الأراضى المخصصة لمشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحافظة بإجمالى 10 آلاف فدان كمرحلة أولى من إجمالى 70 ألف فدان بمركزى الفرافرة والداخلة، حيث تم زراعة 7500 فدان سيتم حصادها فور إطلاق إشارة البدء من الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال اللواء محمد العدوى رئيس مركز الفرافرة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن مشروع المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة يتبع لشركة الريف المصرى الجديد، والتى ستقوم بطرح الشروط الخاصة بالاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن رئاسة المركز تتابع كافة الإجراءات الخاصة ببدء موسم حصاد القمح فى المنطقة بالتعاون مع الجهاز المختصة.

وأوضح اللواء محمد العدوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موسم حصاد القمح سوف يبدأ خلال الفترة القليلة القادمة فور إطلاق رئيس الجمهورية لإشارة بدء الموسم.

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