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حبس ترزى 4 أيام لشروعه فى قتل عامل ببولاق الدكرور

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حبس ترزى 4 أيام لشروعه فى قتل عامل ببولاق الدكرور حبس ترزى 4 أيام لشروعه فى قتل عامل ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس ترزى 4 أيام على ذمة التحقيق لشروعه فى قتل عامل بسبب خلافات مادية، وكشفت تحريات المباحث أن المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهم مشادة كلامية بسبب خلافات مادية مما دفع الأخير لطعن العامل بمطواة، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى فى حالة حرجة، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم الترزى بالتسبب فى إصابة نجله.

كان العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، قد تلقى بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام يفيد وصول عامل مصاب بجرح نافذ بالصدر، ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية. وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهم بارتكاب الجريمة "ترزى"، وأنه سدد له طعنه بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما. وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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