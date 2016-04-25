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الداخلية تضبط 8 طن أسماك مملحة ورنجة مجهولة المصدر قبل شم النسيم

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الداخلية تضبط 8 طن أسماك مملحة ورنجة مجهولة المصدر قبل شم النسيم الداخلية تضبط 8 طن أسماك مملحة ورنجة مجهولة المصدر قبل شم النسيم
واصلت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية حملاتها التموينية لملاحقة مخازن الأسماك المملحة الفاسدة قبل أعياد شم النسيم.

وضبطت شرطة التموين 8 طن أسماك مملحة مجهولة المصدر ورنجة لا تصلح للاستخدام الأدمى فى حملات امنية على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين فى تصريحات صحفية، على استمرار الحملات التموينية بشكل يومى للحفاظ على صحة المواطنين.

الداخلية تحاصر "مخازن الموت" قبل شم النسيم.. حملات مكبرة على الأسواق لضبط تجار الفسيخ والرنجة الفاسدين وحماية صحة المصريين.. شرطة التموين تضبط 200 طن أسماك مملحة فاسدة ومجهولة المصدر
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مصر 365

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