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حافظى على نفسك وجنينك.. تعرفى على أعراض الإصابة بالسالمونيلا أثناء الحمل

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حافظى على نفسك وجنينك.. تعرفى على أعراض الإصابة بالسالمونيلا أثناء الحمل حافظى على نفسك وجنينك.. تعرفى على أعراض الإصابة بالسالمونيلا أثناء الحمل
أوضح الموقع الأمريكى "Momjunction"، أن السالمونيلا تعد نوعا من أنواع التسمم الغذائى الذى تسببه بكتيريا تحمل نفس الاسم، وتؤدى هذه البكتيريا إلى عدوى فى الأمعاء، وفى معظم الحالات تتواجد السالمونيلا بالفعل فى الأمعاء وتخرج مع البراز بشكل طبيعى.

وأضاف التقرير أن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بتسمم السالمونيلا أثناء الحمل تتضمن: الإسهال - ألم فى العضلات - ألم فى المعدة - الغثيان أو القىء – الحمى - صداع الرأس – الجفاف - وجود بقع دم فى البراز.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة بتسمم السالمونيلا أثناء الحمل يشكل خطرا على صحة الأم والجنين، وتتضمن المشاكل الصحية الناتجة عنها الإصابة بمرض الالتهاب السحائى الناتج عن تلوث الدم - التهاب المفاصل النشط - الجفاف الشديد - تلوث الدم.

وتابع التقرير أن تسمم السالمونيلا الذى ينتج عنه تلوث بالدم، قد يصل إلى الطفل عبر المشيمة، ويمثل خطرا على صحته وقد يؤدى إلى وفاة الجنين فى رحم الأم أو الإصابة بالعيوب الخلقية، أو يصبح الطفل بعد ولادته أكثر عرضة للالتهاب السحائى، لذا من الضرورى عند التعرض للأعراض التى تم ذكرها أن تلقى الأم الرعاية الصحية من قبل الطبيب المتخصص على الفور لتجنب المضاعفات على صحة الأم والجنين.


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