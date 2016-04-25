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النائب ربيع أبو لطيعة يطالب بسرعة إحلال وتجديد الوحدة الصحية بشعلان فى الفيوم

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النائب ربيع أبو لطيعة يطالب بسرعة إحلال وتجديد الوحدة الصحية بشعلان فى الفيوم النائب ربيع أبو لطيعة يطالب بسرعة إحلال وتجديد الوحدة الصحية بشعلان فى الفيوم
طالب النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بسرعة إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية شعلان، والتى تشغل مقرا مؤقتا يقع أعلى منزل ريفى عبارة عن شقة مؤجرة مسقوفة بالخشب.

وأكد النائب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أكد فيها أن مقر الوحدة لا يليق بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين حيث إن المرضى يفترشون الأرض ويتخذون أعلى سطح المنزل مكانا للانتظار، وأن دورة المياه غير صحية والأدوات والأجهزة المتوفرة بسيطة للغاية، ومكانها صالة صغيرة تعج بالموظفين والممرضات والمرضى والمعدات والأجهزة والأثاث، فضلا عن عدم توافر الخدمات الأساسية وطالب النائب بدعم الوحدة ببعض الاحتياجات الأساسية.

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