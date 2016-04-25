الأربعاء المقبل.. قافلة طبية بالبحر الأحمر لمدة 4 أيام فى مرسى علم

تنظم إدارة القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، الأربعاء المقبل، قافلة طبية بمدينة مرسى علم وقراها المختلفة لتستمر اربعة ايام حتى السبت المقبلة.

وأكد الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة الطبية لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر تستمر لمدة 4 أيام، تبدأ من يوم 27 أبريل بمركز صحة طب أسرة مرسى علم، واليوم الثانى 28 أبريل بقرية الشيخ الشاذلى، واليوم الثالث 29 أبريل بوحدة برانيس، ووحدة حماطة، ومنطقة القلعان، ووحدة أبو غصون، واليوم الرابع 30 أبريل بمركز صحة طب الأسرة بمرسى علم.

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