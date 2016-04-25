النائب عبد الفتاح محمد: انجازات الرئيس السيسى لم تتحقق من 40 سنة

قال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن هناك انجازات كبيرة حدثت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تحدث من 40 سنة فهناك طرح نصف مليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أن من يدعون للتظاهر يسعون لتكرار سيناريو 28 يناير "جمعة الغضب" ولن نسمح بذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على دعوات التظاهر ضد إعادة تعيين الحدود، أن التظاهرات هدفها حرق المؤسسات والمنشآت الحيوية ولابد من التعامل الأمنى مع من يسعى لذلك، مع حفظ حق حرية التعبير لكن فى اطار القانون والدستور، لافتاً إلى أن الشعب المصري اختار رئيس بأغلبية واستفتى على دستور ومن يدعو للتظاهر يسعى للوقوف ضد إرادة الشعب.

- "مستقبل وطن" يحشد أعضاءه لرد الجميل للقوات المسلحة غدا فى ذكرى تحرير سيناء

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