"أمن قومى البرلمان": سنبدأ فى ضبط أداء الإعلام المطبوع والمرئى والإلكترونى

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستضع خطة لحماية الأمن القومى المصرى، موضحاً أن اللجنة معنية بكل القضايا المتعلقة بالأمن القومى، وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن قضايا رغيف العيش وارتفاع الدولار والاتصالات ووسائل الإعلام جميعها ضمن قضايا الأمن القومى الذى تسلط اللجنة عليها الضوء.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع باقى لجان البرلمان لمواجهة تحديات الأمن القومى، موضحاً أن اللجنة ستعمل على انضباط وسائل الإعلام بكافة أنواعها المطبوعة والمرئية والإلكترونية، وتفعيل مواد الدستور التى تنص على إعادة الانضباط لتلك الوسائل خلال الفترة المقبلة.

- بالفيديو.. السيسى ينحاز لدولة المؤسسات والفقراء .. الرئيس: لن نقبل تهديد أمننا القومى المصرى والعربى..كلفت الحكومة بإضافة نقاط جديدة على بطاقات التموين .. و2 مليون مجموعة سلع لمحدودى الدخل

>