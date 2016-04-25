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العراق: إطلاق سراح 7 سائقين أكراد عقب وقف إطلاق النار بقضاء "طوزخورماتو"

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العراق: إطلاق سراح 7 سائقين أكراد عقب وقف إطلاق النار بقضاء "طوزخورماتو" العراق: إطلاق سراح 7 سائقين أكراد عقب وقف إطلاق النار بقضاء "طوزخورماتو"

>تم مساء أمس الأحد إطلاق سراح سبعة من السائقين الأكراد كان قد تم احتجازهم قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار على طريق آمرلى سليمان بك، عقب اشتباكات مسلحة وقعت مابين "الحشد الشعبى" التركمانى وقوات"البيشمركة" الكردية بقضاء "طوزخورماتو" بصلاح الدين شمالى العراق.

وقال قائممقام قضاء"طوزخورماتو" شلال عبدول، فى تصريح صحفى ، إنه بعد الجهود التى بذلناها استطعنا ان نطلق سراح السائقين الكرد وإيصالهم الى محل سكناهم.. واصفا الوضع فى "طوزخورماتو" بانه "مستقر"، إلا انه تُسمع أصوات إطلاق نار متقطع بالقضاء.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قضاء"طوزخورماتو"،وإنهاء الاشتباكات التى اندلعت فجر اليوم بين قوات "الحشد الشعبى" التركمانى فى المدينة وأكراد وقوات "البيشمركة" الكردية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
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