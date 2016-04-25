الكويت تؤكد أهمية تمرين "حسم العقبان 2017" فى تبادل الخبرات

>أكد معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط فى الجيش الكويتى اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميرى أهمية تمرين "حسم العقبان 2017" فى تبادل الخبرات والامكانات واستعداد الجهات الحكومية الكامل لمواجهة أى حدث طارئ.

وقال اللواء العميرى فى كلمته خلال الاجتماع التخطيطى الأول لتمرين حسم العقبان 2017 أمس"الأحد"، إن التمرين الذى تستمر فعالياته خمسة أيام يتخلله ورش عمل لوضع الخطط المشتركة لسيناريو تنفيذ التمرين المقرر إقامته فى شهر مارس عام 2017.

من جانبه، ذكر رئيس مكتب التعاون العسكرى من الجانب الأمريكى اللواء الركن طيار روبرت وليامز فى كلمة مماثلة، أن هذا الإجتماع يعد مركز الثقل وحجر الأساس للتمرين، معربا عن شكره وتقديره لدولة الكويت لحسن الضيافة.

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