مجلس شورى درنة الليبية: أسر 600 عنصر من تنظيم 'داعش' بدرنة

>أعلن مجلس شورى مجاهدى درنة فى ليبيا، أن لديه أكثر من 600 أسير من تنظيم "داعش" تم القبض عليهم منذ بدء المواجهات بين الطرفين وسط المدينة والتى اندلعت فى منتصف يونيو العام الماضى.

وأكد الناطق باسم محور الحيلة بدرنة سعد هابيل، فى بيان للمجلس أمس، أن حربهم مع داعش فى الأيام الثلاثة الأولى الأسبوع الماضى أسفرت عن مقتل عدد كبير من قياداته من بينهم أبو راكان الليبى وابوالزبير الجزراوى وأبو عبد الرحمن التونسى وأبوصدام التونسى ورئيس المحكمة الشرعية ابوعائشة السودانى، مؤكدا أن ذلك تسبب فى شلل التنظيم داخل المدينة وأفقده القدرة على المواجهة .

وأضاف هابيل، فإن قرابة 300 شخص من منتسبى التنظيم سلموا أنفسهم فى الأيام العشرة الأولى من اندلاع المواجهات، فيما انسحب باقى عناصر التنظيم إلى منطقة الفتائح وحى الـ 400، لتنطلق بعدها معارك جديدة فى منطقة الفتائح انتهت بسيطرة المجلس على محور الحيلة وقطع خطوط امداد التنظيم.

>وأضاف أن مجلس شورى مجاهدى درنة تتبعوا أفراد التنظيم داخل المدينة وتم القبض على أعداد كبيرة منهم، كما تم تطهير المدينة من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة حسب قوله.

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