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المرور: الرادار يسجل 3583 مخالفة سرعات جنونية على الطرق خلال 24 ساعة

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المرور: الرادار يسجل 3583 مخالفة سرعات جنونية على الطرق خلال 24 ساعة المرور: الرادار يسجل 3583 مخالفة سرعات جنونية على الطرق خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، أمس الأحد، من ضبط 3583 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها، وتسير بسرعات جنونية وتتسبب فى مرورية.

والتقط الرادار هذه المخالفات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والزراعى والقطامية وأسيوط الشرقى والدائرى والمحور و قويسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.


>- البدء فى التعديلات المرورية بالشوارع العرضية بفيصل والهرم بسبب المترو
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مصر 365

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