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حبس عامل ينهى حياة زميله بسبب خلافات مادية فى أبو النمرس

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حبس عامل ينهى حياة زميله بسبب خلافات مادية فى أبو النمرس حبس عامل ينهى حياة زميله بسبب خلافات مادية فى أبو النمرس
أمر المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة شمال الجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات مادية بينهما بمنطقة أبو النمرس.

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بمقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وكشفت تحريات ضباط المباحث بأبو النمرس، أن المجنى عليه نشب بينه وبين زميله "عامل" مشادة كلامية بسبب الخلاف على مبلغ مالى، مما دفع المتهم لطعنه بمطواة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم .

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