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الأموال العامة تضبط خريج بسوهاج زور شهادة ماجستير لتقديمها ضمن مسوغات التعين

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الأموال العامة تضبط خريج بسوهاج زور شهادة ماجستير لتقديمها ضمن مسوغات التعين الأموال العامة تضبط خريج بسوهاج زور شهادة ماجستير لتقديمها ضمن مسوغات التعين
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد، رئيس القسم عقب ورود معلومات أكدتها التحريات من كشف قيام أحد الأشخاص بتزوير شهادة علمية لدرجة الماجستير وتقديمها ضمن مسوغات التعين لمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أحد الإشخاص بإستغلال إتجاه الدولة بتعين الأكفاء من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه فى الوظائف الحكومية بإصطناع وتزوير شهادات علمية لدرجة الماجستير وتقديمها للتعين على غير الحقيقة .

وعلى الفور وبتكثيف التحريات حول تلك المعلومات بإشراف العميد خالد الشاذلى ،مدير غدارة المباحث الجنائية والتى قادها العميد حسام حامد ،رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالمديرية ،الرائد محمود حسنى الشريف ،وكيل القسم تم التوصل إلى قيام وليد . ع . ت 33 سنة حاصل على ليسانس شريعة وقانون ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج بتزوير شهادة منسوب صدورها لكلية الحقوق جامعة أسيوط بأسمه على خلاف الحقيقة وتقديمها لمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج وعلى أثر ذلك تم تعينه بوظيفة باحث قانونى ثالث بديوان عام محافظة سوهاج "حى غرب" على ضوء تلك الشهادة المزورة اعتبارات من 25/5/2015حتى 14/4/2016 .

وبمخاطبة محاطبة محافظة سوهاج بما توصلت إليه التحريات قامت بدورها بمخاطبة جامعة أسيوط كلية الحقوق للإستعلام عن الشهادة والتى أفادت بعدم صحتها تم إستصدار قرار من محافظة سوهاج رقم 166 لسنة 2016 بإنهاء خدمة المتحرى عنه لتعينه بمحرر مزور وتم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1464 إدارى قسم ثان سوهاج وجار العرض على النيابة العامة.

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